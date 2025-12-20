İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Sadettin Saran: Artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok

Sadettin Saran, Eyüpspor maçının ardından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2025 Cumartesi 19:33
Sadettin Saran: Artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak Eyüpspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim. Taraftar, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok."

