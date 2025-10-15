Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları

"BENİM DÖNEMİMDE YASAĞI UYGULAMAYACAĞIZ"

Sadettin Saran: "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek."

"HERKES BAŞKANDAN NEŞTER BEKLEDİ"

Sadettin Saran: "Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."

"MOURINHO DÖNEMİ ETKİLERİ SÜRÜYOR"

Sadettin Saran: "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor."

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞINI GÖRDÜM"

Sadettin Saran: "Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış."

ÖDENİLEN BORÇ

Sadettin Saran: "Geldiğimizden beri 39.8 Milyon euro ödedik."

"BUNLARLA UĞRAŞACAĞIM!"

Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

"ZAGREB'DE FARK YEMEZSEK İYİ DEDİM"

Sadettin Saran: "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı?

"TEDESCO BABAMIN OĞLU DEĞİL"

Sadettin Saran: Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."