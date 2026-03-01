İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Sadettin Saran: Biz şampiyon olacağız
Spor

Sadettin Saran: Biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor beraberliği sonrası stadyumda kısa bir toplantı yaptı. Saran çıkışta “Biz şampiyon olacağız” diyerek iddiasını yineledi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Sadettin Saran: Biz şampiyon olacağız
Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

MAÇ SONU TOPLANTI

Saran, 2-2'lik beraberlik sonrası stadyumda ekibiyle birlikte kısa süren bir toplantı gerçekleştirdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Toplantının ardından stadyumdan ayrılan Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarından gelen soruların ardından, "Biz şampiyon olacağız." dedi.

Sadettin Saran, "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Aynen devam, toparlayacağız." şeklinde cevap verdi.

Sadettin Saran, açıklamalarının ardından stadyumdan ayrıldı.

