Sadettin Saran bu sözlerle veda etti: Başım dik ayrılıyorum

Fenerbahçe'de başkanlık görevine veda etmeye hazırlanan Sadettin Saran, kongrede açıklamalarda bulundu.

"SON KONUŞMA"

"Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik."

"ŞİKAYET ETMEDİK"

"Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz."

"GÖREV SÜREMİZ KISA OLDU AMA..."

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık, kupalar kazandık, sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak, bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin 1 sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazanılan hiçbir kupa küçümsenemez. Bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik, ne sabır ne süre dedik. Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele verdik. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

"Biz 1 gole sizin kadar sevinen, puan kaybına üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, elbette değil. Bu kupa da bir dönüm noktası olacak. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek."

"EN ZOR DÖNEMİ YAŞADIK"

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım."

"BAŞIM DİK AYRILIYORUM"

"Buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi, Fenerbahçe'de bu göreve talip olmayı da gerektiğinde bırakmayı da yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum."

"EN ÇOK KENDİMİZLE MÜCADELE"

"Biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği öfke ve hayal kırıklığı ruh halimize yansıyor. En büyük hayalim bu iklimi değiştirmekti çünkü Fenerbahçe'nin önce iç huzurunu bulması gerekiyordu. Biz bazen rakiplerle mücadele etmekten çok kendimizle mücadele ediyoruz."