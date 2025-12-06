Sadettin Saran: Dün yaşananlar bütün camiayı çok şaşırttı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Samsunspor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna değinen Saran, "Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi.

Başkan Saran, "Dün yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.