9 Şubat 2026 Pazartesi
Spor

Sadettin Saran: Kante'yi iyi buldum

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası takımın gidişatından memnun olduklarını söyledi. Saran, Kante için ise “İyi buldum” ifadelerini kullandı.

9 Şubat 2026 Pazartesi 22:40
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, gidişattan memnun olduklarını ve 13 final maçının kaldığını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, sarı-lacivertli takımın iyi bir maç çıkardığını belirtti.

Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.

Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

Saran, bugünkü maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi de iyi bulduğunu sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
