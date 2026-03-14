Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası sarı lacivertlilerde resmi açıklama geldi.

SARAN: YOLA DEVAM EDİYORUZ

Açıklama yapan sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam edileceğini duyurdu.

Başkan Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı.