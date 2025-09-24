İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Sadettin Saran: Kupayı inşallah Ali Başkan ile kaldırırız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi konuştu. Basketbol takımında Ali Koç'un büyük emekleri olduğunu söyleyen Saran, 'İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah.' ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 20:07
Sadettin Saran: Kupayı inşallah Ali Başkan ile kaldırırız
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşan Saran, "Bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler." dedi.

Sadettin Saran, basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili, "Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." sözlerini sarf etti.

