Spor

Sadettin Saran: Takımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın VakıfBank'ı mağlup ettiği final maçı sonrası konuştu.

8 Ekim 2025 Çarşamba 22:16
Sadettin Saran: Takımla gurur duyuyorum
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler.

Bu arada VakıfBank'ı da kutluyorum. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarımız... Onlarsız olmazdı. Muhteşem bir gece oldu. E biraz da şansımız da vardı."

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

"Biz en yukarıyı hedefliyoruz, sonuna kadar hep beraber gideceğiz. Takımı gördünüz , ruhu gördünüz. Müthiş bir inanç var ve bu sahaya yansıdı. Çok gurur duyuyorum."

Popüler Haberler
