24 Eylül 2025 Çarşamba
  Sadettin Saran: Takımla gurur duyuyoruz
Spor

Sadettin Saran: Takımla gurur duyuyoruz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun derbide Beşiktaş karşısında kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası sonrası takımla gurur duyduğunu ifade etti.

Sadettin Saran: Takımla gurur duyuyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı geçerek kupaya uzanan taraf oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonu konuştu.

Kupanın ardından kısa bir açıklama yapan Saran, şu sözleri kullandı:

"Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz."

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.

