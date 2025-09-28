Sadettin Saran: Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı 2-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN KONUŞAN BİR BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik."

"ENGELLERİ BİRER BİRER AŞACAĞIZ"

"Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz."

"KENETLENEMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

"Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız."

"FUTBOLCULARLA BOL BOL KONUŞUYORUM"

"Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Nene'yi gördünüz. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz."