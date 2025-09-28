İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5904
  • EURO
    48,7312
  • ALTIN
    5026.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadettin Saran: Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız
Spor

Sadettin Saran: Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı 2-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Sadettin Saran: Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı 2-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN KONUŞAN BİR BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik."

"ENGELLERİ BİRER BİRER AŞACAĞIZ"

"Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz."

"KENETLENEMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

"Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız."

"FUTBOLCULARLA BOL BOL KONUŞUYORUM"

"Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Nene'yi gördünüz. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.