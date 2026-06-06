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Spor

Sadettin Saran, tezahüratlar eşliğinde stattan ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurulda bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından tribünleri selamlayan Saran, alkışlarla stattan uğurlandı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Sadettin Saran, tezahüratlar eşliğinde stattan ayrıldı
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, alkışlarla stattan ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kongre üyelerine veda konuşması yaptı. Saran, daha sonra platformdan ayrılarak saha kenarından itibaren tribünleri gezdi. Sarı-lacivertli kongre üyelerini selamlayan Saran'a tezahüratlar yapılırken, Saran da selamlayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılan Sadettin Saran, daha sonra alandan ayrıldı.

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