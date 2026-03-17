  • Sadettin Saran: Vazgeçme şansımız yok
Spor

Sadettin Saran: Vazgeçme şansımız yok

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Sarı lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının farkında olduğunu söyleyen Saran, 'Vazgeçme şansımız yok' ifadesini kullandı.

17 Mart 2026 Salı 22:39
Süper Lig'de Fenerbahçe, 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK engelini 4-1'lik skorla geçti. Maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Taraftara seslenen Saran, "Bizim camiamız bitti dediği yerden geri döner. Vazgeçmek yok. Vazgeçme şansımız yok" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Saran, "Taraftarımızın hayal kırıklığı var evet. Ama takımımız, oyuncularımız ve hocamız iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Biz de onların arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran son olarak, "Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız. Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek" dedi.

