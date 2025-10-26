Sadettin Saran'a tam yetki

Seçim dönemi yapılan kongrede Başkan Ali Koç ve yönetimine bu yetki verilmemişti. Koç, "Neyi oyladığınızı bilmiyorsunuz. Bu Ali Koç mevzusu değil, bir daha kongre yapmamız gerekecek. Ataşehir ve Kayışdağı projelerimizi bitirmemiz lazım. Süreci uzatmayalım. Emlak Konut ile anlaşma yaptık. Borçsuz bir Fenerbahçe'ye kavuşalım" açıklamasını yapmıştı. Veto edilen Koç, buna rağmen yeni yönetimi destekledi.

ESKİ YÖNETİMDEN 'EVET' OYU

Söz konusu maddeler hakkında tek tek görüşülerek ayrı oylama gerçekleştirildi. Eski başkan yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler, 'Evet' oyu verdi. Başkan Sadettin Saran, "Kulübümüz için çok önemli kararlar alındı. Her birinize bu desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bu yolu camiamızın desteğiyle yürüyeceğiz. İyileştirme yapılması gereken her alanı tespit ediyoruz. Fotoğrafı doğru şekilde okuyup plan yapıyoruz. Yakında yeni sponsorluklarımızı da açıklayacağız" diye konuştu.

SEÇİME KADAR TAM YETKİ

Yönetim'in yetki aldığı önemli maddeler özetle şöyle: "Kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Tesisler, plan, proje, dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Ataşehir Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallesindeki numaralı taşınmazlara ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile yapılan gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin hususunda tam yetki verilmesi."