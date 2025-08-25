Sadettin Saran başkan adaylığı için 500 imzayı teslim etti

İSTANBUL 28°C / 19°C
İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:11
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti.

Sadettin Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:'Camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.'

