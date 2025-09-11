Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap

Fenerbahçe'de seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adaylarından Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu. Saran mevcut başkan Ali Koç'un açıklamalarına da yanıt verdi.

Ali Koç'un "Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?" ifadelerine cevap veren Saran, "Ben neye macera derim? 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Sadettin Saran, "Fenerbahçe kimsenin değildir, Fenerbahçe sizindir, Fenerbahçe bizimdir, Fenerbahçe hepimizindir! Hep birlikte şampiyon olacağız diyoruz. Söz Fenerbahçe, biz kazanacağız!" dedi.