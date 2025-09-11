İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2893
  • EURO
    48,5945
  • ALTIN
    4825.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un seçim ile ilgili sarf ettiği sözlere cevap verdi. Saran, 'Ben neye macera derim? 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap
ABONE OL

Fenerbahçe'de seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adaylarından Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu. Saran mevcut başkan Ali Koç'un açıklamalarına da yanıt verdi.

Ali Koç'un "Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?" ifadelerine cevap veren Saran, "Ben neye macera derim? 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Sadettin Saran, "Fenerbahçe kimsenin değildir, Fenerbahçe sizindir, Fenerbahçe bizimdir, Fenerbahçe hepimizindir! Hep birlikte şampiyon olacağız diyoruz. Söz Fenerbahçe, biz kazanacağız!" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.