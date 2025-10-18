Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

İşte Saran'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi... Sayın Yıldırım çağrım size... Lütfen kulübe gelin... Tün anlaşmalar ve belgeler orada... Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan"

"Fenerbahçe'nin adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin potansiyeli, bugün görünen çok daha ötesindedir. Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonluğu kazanmak ve bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı, futbolda alınacak sonuçlardır."

"TEDESCO'YU GÖNDERMEK EN KOLAY OLURDU"

"Baskı ne olursa olsun, futbol takımı ile ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış. Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Kısa süreli kararlar alkış getirir ama kalıcı çözümler peşindeyiz. Başarı kriterlerimiz tutmazsa, karar almaktan çekinmeyiz.

"Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Sezona doğru çalışma ile başlanmamış, bu suçlama değil, tespit! Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Tedesco da en az bizim kadar yeni. Geldiğinde çok yoğun fikstür vardı. Takımı tanıyacak, analiz edecek zamanı bile yoktu. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum."

"Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Bu süreçte taraftardan destek istiyoruz."

"Yönetim olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Mali tablolardan korkarak buraya gelmedik. Hiçbir borç bizi korkutmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin gücü bu borçları öder. Merak etmeyin, Fenerbahçe emin ellerde."

"Sponsorluk konusunda heyecan verici gelişmeler paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta iki yeni sponsorluk anlaşmasını heyecanla paylaşmayı bekliyoruz."

"Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. En basit işlemleri yapamıyoruz. Bu yetkiler geçmişte herkese verildi. Ancak o gün maddelerin anlatımı ve tansiyon, onaya engel oldu. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğiz bir şey yok."