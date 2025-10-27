İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Sadettin Saran'dan bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama! ''Haklılığımız ortaya çıkıyor''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama geldi. Sarı-lacivertliler olarak bunları hep söylediklerini belirten Saran, 'Haklılığımız ortaya çıkıyor.' dedi. İşte detaylar...

27 Ekim 2025 Pazartesi 13:53
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu.

Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.

Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız."

ifadelerini kullandı.

