Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

İşte Saran'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Süper Kupa'da bunu gördük. Bu koltuk benim için bir makam değil emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim."

"Sadece 4 aydır süreçten bahsediyoruz.. Kısa sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sportif ve mali anlamda kulübümüzün geleceğini en iyi şekilde sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Camiada mutluluk var. Bir kupa kazandık, doğru adımlarla neler yapabileceğimizi gösterdik."

"Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Teknik ekip ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksikleri görüyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz. Sahadaki her oyuncu, bu kulübün bir parçası. Fenerbahçe tarihinde her zaman destek ile ayağa kalkmıştır. Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil, omuz omuza durmaktır. Bu takım hedefe yürüyecektir. Fenerbahçe'yi takip eden, yorumlayan herkes bu süreci görmelidir. Söylenen her söz, yapılan her yorum bu bilinçle yapılmalı. Önümüzde uzun bir yol var. Kırmadan, dökmeden, birbirimizi yormadan aynı hedef bakmayı yeniden hatırlıyoruz. Birlikte olacağız ve sakin kalacağız. Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız."