Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

KUTLUALP'E BAŞKANVEKİLLİĞİ TEKLİFİ

Başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp konusunda konuşan Saran, Kutlualp'e Fenerbahçe Futbol AŞ Başkanvekilliği teklif edeceğini açıkladı.

"MOURINHO İLE KONUŞURDUM"

"Ben Ali Bey'e dedim ki, 'Güven oyunu kongrede değil sahada almak lazım' dedim. Mayıs 2026'da kongre yapalım dedim. 'Şampiyon olamazsak bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin' dedim. Eylülde karar verdi, takdiridir. Ben göreve gelsem, Mourinho ile bir konuşur dinlerdim. Niye böyle oldu derdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir aksilik var. Bu tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Biz gelip bunu düzeltebilir miyiz diye denerdim. Olmazsa ona göre karar verirdim."

"CONTE İLE ANLAŞ DEDİM"

"Aday olmayı düşündüğüm süreçte 'Mourinho ile değil Conte ile anlaş' dedim. Rahat geçinemeyeceğini düşündüm. İçinde Conte'deki başarı açlığını görmedim. 'Tottenham'da ne oldu?' dedim. Conte'yle konuşurken, 'Tottenham'da çok yalnız bırakıldım' dedi. Ben de kolundan tuttum, ona seni hiç yalnız bırakmayacağım dedim. O da teklifi kabul etmişti. Tercihim Mourinho değildi ama onunla şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne giderdim."

"KIZIMA DEVRETMİYORUM"

"Biz Avrupa'da, spor endüstrisinden çok büyük söz hakkı olan, bilinen 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan bir tanesi kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan Emin Bey, başka avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık işler yapmışız FIFA ve UEFA'yla, senelerce. Gelebilecek en kötü şey hak mahrumiyeti. Hissemizin devir sürecini, Fenerbahçe seçim tarihini resmen açıklamadan başvurduk. Onlara cevap geliyor, bize gelen bir şey yok. Gelebilecek en kötü şey hak mahrumiyeti. En kötü şey oldu, bana men geldi. Fenerbahçe'ye gelecek yine bir şey yok. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelebilecek en ufak bir şey yok. Tuttur'daki hisselerimi üçüncü şahsa devrediyorum, kızıma devretmiyorum."

"SARAN HOLDİNG'İ DEVREDİYORUM"

"Saran Holding'teki hisselerimi devrediyorum. 36 sene önce kurdum, 67 ülkede iş yapıyoruz, tırnaklarımla kurdum. Bunu kızıma devrediyorum."

"BİZİ ŞANSLI GÖRÜYORUM"

"Seçim rekabetinde bizi şanslı görüyorum. Ben herkesi dinliyorum. Biz gece gündüz çalışırken, şu 1-2 aylık süreçte, sabah 5 gece 1-2'ye kadar sürüyor. Çalışmamızın yüzde 30'u kazanmak için, yüzde 70'i kazandıktan sonra başarılı olmak için. Sorunu bilmek, çözümün yüzde 50'si. İnsanlar artık değişim istiyor. Ciddi teveccüh var. 27 senedir iki başkan arasında gidip gelmekten insanlar bıkmış."

"ALİ BEY FİNANSAL KONUDA BAŞARILI"

"Ali Bey finansal konuda son derece başarılı, tartışmasız, yiğidi öldür hakkını yeme. Bankalar Birliği'nden de çıkacak. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Gelirlerimize kimse el koyamayacak. Borçsuz kulüp, borçsuz şirket yoktur. Önemli olan gelirlerine el konmaması. 300 milyon dolar geliri var bu kulübün. Bu konuda sıkıntı yok. Mevcut yönetim, bu konuda son derece başarılı. Biz mevcut geliri artıracağız. Taşın altına elini koyacak, şampiyonluk için varını yoğunu koyan bir ekiple geleceğiz."

"NİYETİMİZ BOZULMAYACAK"

"En büyük hayalim, şampiyon yapıp 3 başkanın elini kaldırmak. Ben aday oldum diye nelerle uğraşıyorum. Bu birlik beraberlik laflarının altında bunlar samimi olmuyor. Sporda başarı, birlik beraberlik olmadan gelmez. Olur da kaybedersek bu seçim sürecindeki iyi niyetimiz bozulmayacak. Hiçbir zaman bel altı vurmayacağız. Desteğimiz aynı şekilde devam edecek."

"ALİ BEY İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

"Ali Bey şüphesiz iyi bir Fenerbahçeli. Sponsorlukları çok önemli. Bizim de çok kıymetli arkadaşlarımız var, komite kuruyoruz sponsorluklar için. Mevcut sponsorlukları artıracağız. Küsenler var, küsenleri geri kazandıracağız. Ali Bey sponsorlukları nasıl artırdıysa, biz de üzerine ilave edeceğiz."

"BENİM MUHATABIM DEĞİL"

Soru: "Hakan Safi'nin size hitaben 'adaylardan bir tanesinin çıkış yasağı var' dedi. Sizin bu konuda cevabınız olacak mı?"

Sadettin Saran: "Bu zat benim muhatabım değil. Talihsiz oldu bu açıklaması. Bakın, ben geçen sene onların lehine çekildiğimde çok büyük Fenerbahçeliydim, büyük adamdım, sözümü tuttum. Sonra bana yöneticilik teklif ettiler. 'Futbolun başına geç' dediler. O zaman şucu bucu değildim, şimdi mi oldum. Bu mu sizin birlik beraberlik açıklamanız. Bunlar talihsiz, Fenerbahçe'ye zarar veren, korkunun getirdiği açıklamalar."

"FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN YAPIYORUZ"

"Ali Bey tarafını bilemem ama ben gençlerle beraberdim. Kulüpler için şampiyonluk, vazgeçilmez bir hedeftir. Tüzük değişikliği yapacağız dediğim zaman, çok genç vardı, çok mutlu oldular. Biz Fenerbahçe'nin gençlerinin önünü açmak için yapıyoruz. 3 sene şampiyon yapamıyorsan gidersin, şampiyon yaparsan da 6 sene kalabilirsin. Bunun ilk kurbanı belki ben olacağım. Benim ilk yapacağım şeylerden biri bu olacak. Yeri geldi futbolcu gidiyor, hoca gidiyor, o bu gidiyor, başkanlar da değişsin."

"YÖNETİMİMDE BAŞKAN OLABİLECEK KİŞİLER VAR"

"İskender'in bir lafı var 'Ustasını geçecek, kendini geçecek çırak yetiştirecek' diyor. Benim yönetimimde başkan olacak insanlar var. Nasıl ben öğrendiysem, benden daha iyi başkan olacaklar. Ben Fenerbahçe'nin geleceğini düşüneceğim. Bill Clinton ve Barack Obama ayrılırken, vatandaş memnuniyeti açısından en yüksek oranla ayrıldılar. Müessese güçlü olur, kişi değil. Fenerbahçe'de başkan olmak çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref. Fenerbahçe size bir şey veriyor."

"Arkamdan bakanlığı arayanlar var demiştiniz. Ali Bey, sizin bilginiz ve olurunuz dahilinde kendinin aradığını söyledi. Siz Ali Bey'i mi işaret ettiniz, başka birini mi?"

"Ben kızıma ufacık yaştan, erdemleri sıralarken, teşekkür etmesini ve özür dilemesini hep öğretmeye çalıştım. Ali Bey de bana böyle bir şey yapacağını söylediğinde kendisine teşekkür ettim. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin iyiliği için Sayın Bakan'ı iki defa aradı. Biliyorum konuşanlar, karıştıranlar var. Kesinlikle Ali Bey'i kastetmedim. Aday olamaz dediler, adayız. Başkan olamayacak diyorlar, olacağız. Şampiyon olamayacak derler, olacağız."

"11 yıldır şampiyon olamamanın çözümünde ne görüyorsunuz?"

"Futbol aklında sıkıntı görüyorum. Karar merciinde sıkıntı görüyorum ve iletişimde bir sıkıntı görüyorum."