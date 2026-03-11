Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. İşte Saran'ın konuşmalarından satır başları...

"HER YERDE KUPA HEDEFLİYORUZ"

"Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz."

"KENDİ KENDİME 'EYVAH' DEDİM!"

"Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu."

"SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ"

"Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık.

Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz. Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu."

"ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜKSEK DERECEDE VAR!"

"Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Evimizde çok iyi oynamadık ama orada çok çok iyi oynadık. Orada taraftarımız da inanılmazdı. Hatta dünya basınına konu bile oldu. Bizim için her kupa çok önemli. Ben takımımdan çok memnunum. Karakterli bir takım. Hep söyledim. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedim. Transferde buna da özellikle dikkat ettik. Geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Benim için en önemlisi takımın ruhu, pes etmemesi. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."

"DEVRE ARASI TRANSFER ZORDUR"

"Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Türkiye'nin en iyi kalecilerinde, efendiliği abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum."

LOOKMAN KONUSU

"Gelelim Lookman olayına. Takımımızda olmayan oyuncularla ilgili konuşmayı sevmem. 19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söyledi. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik. Hocamızla Lookman 2-3 defa görüştü, Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon Euro'ya kadar çıktı. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istediler. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı. Olmadı."

EN-NESYRI VE JHON DURAN

"En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik."

"Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Takımda en çok gurur duyduğum pes etmeyen bir takım var. Hep başından beri istediğim bir takım. Onu aldık. Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi. Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. SıkıntIlarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri. Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi."

"5 transfer yaptık. Eleştiriliyoruz. Eleştiriye açığım. Şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi az çok yapıyor. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasından daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu çok doğru yerlere çok doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz."

"Basında adı çıkan bir sürü oyuncuyla görüştük. Hemen hemen hepsiyle görüştük. Çoğu mayısta haziranda gelelim dediler. Kulüpleri bırakmak istemediler. Çok yoğun çaba sarf edildi. Varsa bir hata, sağda solda duyuyorum, imalar dedikodular var. Gece gündüz çalıştılar, varsa bir hata sorumluluk bende. Oyuncuların karakterinden memnunum. Hocama oyuncularıma güveniyorum. Şampiyonluğa sonuna kadar inanıyorum."

-"Önümüzdeki dönem için çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?"

"Doğru söylüyorsun. Çok konuşuluyor. Bu kadar mali yapısı konuşulan kulüp görmedim. Mali yapı, sportif başarıyla doğru orantılıdır. 11 yıldır şampiyon olamayan takımın mali zorluk yaşaması normaldir. Şampiyon olamazsa bu zor giderilir. Biz seçilirken, bir kulüp başkanın cebine bakmamalıdır dedik. Sponsorlar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Benim dönemimde hiç mutsuz sponspor olmayacak. Küsenlerin hepsiyle görüştüm, geri kazandık. Sponsorluk gelirlerini artırdık. Harcamalara özen gösteriyoruz. Tasarruf tedbirleri aldık, alıyoruz. Sportif başarı gelmedikçe bu sorunu yaşayacağız. Kulübün nakit sorunu var. Doğru yönetilmesi gereken bir harcama dengesi var. O yüzden dedim, 1.5 sene içinde şampiyon yapamazsam giderim dedim. Kulübün şampiyonluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğim için söyledim. Bize ağır şeyler söylendi, 2 ay yönetemez dediler. Biz geldiğimizden beri 276 milyon Euro para ödemişiz. Bir sürü yalan söylediler. Sonra geri çıkıp yanlış söylemişiz demediler. Biz loca satışı yapmadık. Futbolcuların taksitleri 2-3 sene sonrasına yayılıyor, 2-3 sene öncesinin ödemesini yapıyoruz. Utanmadan bize mirasyedi diyorlar. Bu kadar konuşulmaması gerek. Yalan konuşulmaması gerek hele. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederiz, transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene alalım diye rica ettik. Bakarız ederiz demedi, hay hay dedi."

"MHK'Yİ DE YENDİK!"

"Fenerbahçe'nin enerjisini, sürekli hakem tartışmalarına harcayan bir kulüp olmasını istemiyorum. Bunu yapan bir tarzım yok. Sanılmasın, mikrofonlara bas bas bağırmıyoruz diye de gerekeni yapmıyoruz. Nitekim sonuçlar alındı. Dinlendirilen hakemler var. Geçen hafta açıklamada bulundum, bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak, çünkü çok vahim hatalar var. Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bunla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz.

"Hakemlere çağrıda bulunuyorum. Performansı iyi, kötü olan hakemler var. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Ligin kaderini belirleyecek 9 haftaya giriyoruz. Bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürülecek. Eve giderken bu kararlardan sonra vicdanınız rahat gitmeniz lazım. Yastığı kafaya rahat koymanız lazım. Ben Fenerbahçe başkanı olarak özellikle hakemlerimize iletmek istiyorum."

"Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsız. Dile getiriyoruz. Dile getiriş tarzımız farklı. Sonuç alıyoruz, alacağız da..."

"KARAMSAR BİR TABLO YOK"

"Mali konulara gelince, karamsar bir tablo yok. Ancak, primleri kulüp ödüyor lafı, yalan, büyük yalan. Hepsini ben ve yönetici arkadaşlarım cebimizden ödüyoruz. Uçak paralarını kulübe ödettiriyor diyorlar, bu da yalan."

"Biz bir önceki yönetim şunu bunu yaptı demiyoruz. Her tuğla koyana Allah razı olsun diyoruz. Biz de tuğla kuymaya çalışıyoruz. Teşekkür ederken sıkıntı yaşamıyoruz."

"SPONSORLARIMIZ ŞEREFLİDİR"

"Benim kızdığım çarşaf çarşaf, oyuncunun imzası hala ıslak, oyuncunun ne kadar aldığı ortaya çıkıyor. Biz önlemleri alıyoruz içerimizde. Bu gazetecilik başarısı değil, kulübe zarar veren şeyler. Yalan konuşulmasın. Sponsorlara çok önem veriyoruz ve çok şükür ki sponsorlarımız şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir. Altını özellikle çiziyorum."

MERT MÜLDÜR'E GÖSTERİLEN TEPKİ

"Mert Müldür her top ayağında geldiğinde ıslıklanması, hakaret edilmesi, ailesine orada olan nişanlısına hakaret edilmesi kabul edilir şeyler değil. Bizi hedef haline getirenlerin karşısında nasıl duruyorsak bunların da karşısında durmamız lazım. "

"DZEKO VE TADIC İLE KIRGIN AYRILDIK"

"Sosyal medya yüzünden Tadic ve Dzeko gibi isimlerle kırık ayrıldık. Ben burada olduğum sürece benim hiçbir oyuncumla böyle bir şey yaşanmayacak. Ne hocayı yediririm ne oyuncuları yediririm."