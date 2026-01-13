İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,163
  • EURO
    50,3698
  • ALTIN
    6411.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadettin Saran'dan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mesajı: Gururluyuz
Spor

Sadettin Saran'dan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mesajı: Gururluyuz

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki yıl ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 17:06 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mesajı: Gururluyuz
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki yıl ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Sadettin Saran, yaptığı açıklamada "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz. Bunun gururunu ve sorumluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK VOLEYBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Saran, açıklamasının devamında, "Fenerbahçe olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk sporunu ve Türk voleybolunu, Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.