Sadettin Saran'dan derbi hakemi sorusuna kısa cevap

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, katıldığı bir 23 Nisan etkinliğinde gelen sorulara cevap verdi.

Saran, derbinin hakeminin Yasin Kol olmasının ardından hakem Kol ile ilgili gelen, "Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?" sorusunun ardından, "Bir şey demeyeceğim." dedi.

Sadettin Saran, "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "23 Nisan için buradayız." sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.