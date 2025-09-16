İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi: Umutsuzluğa seyirci kalmadı

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, kendisi lehine başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp ile ilgili bir açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 19:48 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi: Umutsuzluğa seyirci kalmadı
Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, kendisi lehine başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün başkan adaylarından Sayın Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik.

Sayın Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız.

Sayın Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şey Fenerbahçe için..."

