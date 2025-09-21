Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran ilk açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sadettin Saran; "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz." dedi.

Saran sözlerinin devamında; "Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve inşallah kupayı üç başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ise açıklamasında; "Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun." dedi.

Ali Koç sözlerinin devamında; "Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı." dedi.