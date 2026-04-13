Sadettin Saran'dan kadın voleybolculara ziyaret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki üçüncü maçında VakıfBank'a konuk olacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibi serinin ikinci maçında gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Saran, takıma olan inancını dile getirdi ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Medicana'ya başarılar diledi.

Ziyarette genel sekreter Orhan Demirel de hazır bulundu.

Başkan Saran ayrıca ziyaret sonunda otelde kamp yapan çocukların da fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.