  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Sadettin Saran'dan kritik açıklama: Teklif ilettik
Spor

Sadettin Saran'dan kritik açıklama: Teklif ilettik

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Volkan Demirel'e A Takım Sorumlusu, Aykut Kocaman'a ise Futbol Şube Sorumlusu için resmi teklif yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi2 Eylül 2025 Salı 20:41 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan kritik açıklama: Teklif ilettik
ABONE OL

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik yapılanma ve kulüpteki görev dağılımlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"VOLKAN DEMİREL'E RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Saran, A Takım Sorumlusu pozisyonu için eski kaptan Volkan Demirel ile temasa geçtiklerini belirterek, "A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN DEĞERLENDİRİYOR"

Futbol Şube Sorumlusu görevi için ise Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını belirten Saran, "Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde belli olur." şeklinde konuştu.

