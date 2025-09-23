İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4079
  • EURO
    48,888
  • ALTIN
    5021.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadettin Saran'dan Samandıra'ya ziyaret! ''Sizler tarihe geçeceksiniz''
Spor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya ziyaret! ''Sizler tarihe geçeceksiniz''

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

AA23 Eylül 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan Samandıra'ya ziyaret! ''Sizler tarihe geçeceksiniz''
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco ile teknik heyet ve oyuncularla buluşarak, tesis personeliyle tanıştı.

Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın önemine vurgu yaparak, "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerek, disiplin gerek ama en çok sevgi lazım. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe başkanı olmak en büyük hayalimdi. Biz, küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Lütfen tedirgin olmayın. Değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.