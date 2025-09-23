Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Hoş bulduk! 22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım. Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz. Çarşamba günü iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. İnşallah. Mazbata cuma günü saat 18.00'de. Basına kapalı mı bilmiyorum."

MERT HAKAN'IN OY KULLANMASI

"Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum."

"İNŞALLAH KUPAYI KALDIRIRIZ"

"Önemli olan buydu. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil Ali Bey, Ali Bey yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırması gerek.

"YEDİRMEM!"

"İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."

"YENİ BİR SAYFA"

"İçeride futbolculara aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız."