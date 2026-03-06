İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
Spor

Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği iftar programında üyelerle bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kulüp yöneticileri ve davetliler de yer aldı.

AA6 Mart 2026 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği iftara katıldı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Başkan Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler Hakan Safi ve Tahir Kıran, kulüp üyeleri ile davetliler katıldı.

İftar programında konuşan Sadettin Saran, derneklerin sarı-lacivertli kulüp açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Derneklerin yüzde 99'unun erkek üyelerden oluştuğuna dikkati çeken Saran, "Bir kız babası olarak dikkat ediyorum, derneklerin genelinde erkek üyeler var. Bu sebeple kadın üye sayısının fazla olduğu Denizci Fenerbahçeli Derneğini kutluyorum. Dernekler kulübün yapı taşları. Dünyanın dört bir yanında derneklerimiz var. Bu da bize güç veriyor. Bazı dernekler sadece varlar ve biz de onlarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Kimin elini taşın altına koyduğunu gayet iyi biliyoruz. 'Her deplasmanda bir okula gideceğiz.' demiştik. Bu çabamıza Denizci Fenerbahçeliler Derneği çok destek verdi. İnşallah şampiyonluğu da beraber kutlarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin üç yaşında bir dernek olduğunu dile getirerek, "Buna rağmen kulübe en büyük desteği veren derneklerden. Çabaları için çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin başkanı Barış Türkmen, davetlerine katılan misafirlere teşekkür etti. Ramazan ayında sabrın öne çıktığını vurgulayan Türkmen, "Biz Fenerbahçeliler olarak sabrı iyi biliriz. Şampiyonlukla tamamlanan bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkmen, daha sonra dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

