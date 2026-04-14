Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Kırıkkale'nin yiğidin harman olduğu yer olduğuna inanan biri olarak; doğru fırsat verildiğinde Anadolu çocuğu kendi değerini kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açalım, kapının açılmasına imkan verelim. Spor disiplin gerektirir, saygıyı öğretir, düşünce kalkmayı öğretir." dedi.

Sözlerine devam eden Fenerbahçe Başkanı Saran, "Spor, bir gence ben başarabilirim demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları, antrenman yapmak isteyenler için değil sadece, hayal kurmak isteyenler için bir kapıdır. Bizim görevimiz çok net, gençlerimize alan açmak, önlerini açmak, onlara inanmak, yollarını aydınlatmak. Biliyoruz ki güçlü bir gelecek, Anadolu'dan yetişecek, Anadolu'nun bağrından çıkacak gençlerle olacak. Bu salondan çıkan ses, azmin umudun sesi olsun." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Şampiyonluk için mesaj veren Sadettin Saran, "Kırıkkale'nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkalelli olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.