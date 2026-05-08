Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim takvimiyle ilgili tartışmalar sürerken, kulüp başkanı Sadettin Saran'dan yeni bir açıklama geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçimin, 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı nedeniyle ertelenebileceği iddiaları son günlerde gündemi meşgul etmişti. Ancak başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçim tarihinin ertelenmemesi konusunda ortak görüş bildirmişti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmanın başka bir stadyuma alınmasına sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin yüksek üye sayısı nedeniyle seçim organizasyonu yalnızca Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle maç ve seçim takviminin çakışması kulüp içinde önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada, seçim tarihinin ertelenmesi yerine öne çekilmesi gerektiğini savunarak, "Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum." demişti.

Aziz Yıldırım ise seçim takviminin korunması gerektiğini belirterek, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpte seçim tarihine ilişkin nihai kararın Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.