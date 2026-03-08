Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Sadettin Saran, "Oyuncularıma güveniyorum. Mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız son saniyeye kadar hep destek full destek" ifadelerini kullandı.