Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR KARAR ALINDI"

"Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı. Her birinize bu desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz."

"GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Mazbatamızı alalı bir ay oldu. Görev dağılımı yaptık ve öncelikli alanları belirledik. Kulübün mevcut durumunu analiz etmeye başladık. Her konudu detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Her departmanla ayrı ayrı bir araya geliyoruz ve projeleri değerlendiriyoruz. Hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini somut bir şekilde tespit ediyoruz.

Bu kapsamda hem mali hem idari alanda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmalarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz.

Bu şekilde özveriyle çalışan, emek veren tüm kulüp profesyonellerimize teşekkür etmek istiyorum."

"YÖNETMENİN İLK ŞARTI.."

"Böylesine köklü ve büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı, fotoğrafı tamamını doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Biz de bugün bunu yapıyoruz. Kararlıkla çalışıyoruz."

"ÇOK YOĞUN BİR TEMPO İLE BAŞLADIK"

"Çok kısa zamanda çok yoğun bir tempo ile başladık. Göreve geldiğimizden bu yana, ilk olarak kulüp personeline danıştık ve mevcut durumu onların gözünden dinledik. Ardından tüm şubelerimizi ziyaret ettik. Teknik ekip ve sporcularımızla bir araya geldik. Amacımız güçlü yanları desteklemek ve eksik alanlarda çözüm üretmekti."

"REKOR BİR TUTAR!"

"Sponsorluk alanında önemli adımlar attık. Passolig ile yeni bir anlaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda bu önemli anlaşmanın detaylarını resmi olarak açıklayacağız. Tüm Türkiye'yi düşünürsek, rekor bir tutarla sonuçlandığını söyleyebilirim."

"GELİŞMELERİ PAYLAŞIYOR OLACAĞIZ"

"Sponsorluk sayılarını arttırmak için yönetim ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gelişmeler oldukça sizinle paylaşıyor olacağız. Seçim sürecinde dile getirdiğim sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik."

"SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ ADIMI ATTIK"

"Yine seçim sürecinde sözünü verdiğimiz bir diğer adımı daha attık. Stadımızdaki kombineler için, bu sezon sınırlı sayıda kombineyi satışa çıkardık ve çok kısa sürede tükendi. Gösterdikleri ilgi için tüm taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

"Önümüzde uzun bir yol var. Ama biz bu yolu planla, inançla ve en önemlisi camiamızın desteği ile yürüyeceğiz."

"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

"Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla olacaktır. Göreve geldiğimizden bu yana, teknik ekip ile sürekli temas halindeyiz. Düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu görüşmelerde açıkça gördük ki takımın güçlü bir kadrosu var ama bazı eksik alanların hızla güçlendirilmesi gerekiyor."

"DEVRE ARASINDA DOĞRU VE NOKTA ATIŞI"

"Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadrosunun performansını yükseltmek. Devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır."

"HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

"Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur."

"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN"

"Eleştirileri duyuyoruz. Biz de takımın eksiklerini görüyoruz, hiç şüpheniz olmasın. Taraftarımızdan ricam; en iyi hoca, bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz prensibini hep birlikte benimseyelim."

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

"Futbol, bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. İşte bugün burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları konuştuk ve geleceğe çok önemli adımlar attık."

"KRİTİK BİR VİRAJ"

"Hepimizin aklı, önümüzdeki şampiyonluk yolunda. Kritik bir viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu maçlardan galibiyetle çıkacak ve yeni bir sayfa açacağız. Bugün burada alınan kararlar da onları güçlendirecek adımlardır."

"SİZLERLE BİRLİKTE KAZANACAĞIM"

"Ben mücadele etmeye, sorumluluk almaya hazırım ama bu mücadeleyi tek başıma değil, sizlerle birlikte kazanacağımı çok iyi biliyorum."