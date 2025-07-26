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Spor

Sadettin Saran'dan yüksek divan sonrası mesaj

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, yüksek divan kurulunda yaşanan gerginliğin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan yüksek divan sonrası mesaj
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yüksek divan kurulunda yaşanan tartışmaların üzücü olduğunu dile getirerek, dönüşümü temsil ettiğini belirtti.

Saran, başkan adaylığı dolayısıyla açtığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek divan kurulundaki tartışmalar hepimizi üzse de bu gerginliğin ardında tek bir gerçek var: Fenerbahçe'ye duyulan büyük tutku. Bugün yaşanan gerginliğin ardından konuşmamayı tercih ettim çünkü krizin ortasında fırsat kollayan biri olmak istemem. Fenerbahçe, yalnız yürünecek bir yol değildir. Omuz omuza verecek ve değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Benim adaylığım bu dönüşümü temsil ediyor. Ahlaklı, ilkeli, temiz bir seçim sürecinin sözünü verdim, arkasındayım. Sportif başarı da hayalini kurduğumuz güzel günler de birbirimize inanmakla mümkün. Şimdi yeniden söylüyorum: Ne sabır ne süre... Söz Fenerbahçe."

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