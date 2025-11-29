İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi
Spor

Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran için de farklı bir özelliği olacak.

21 Eylül'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 7 yıllık başkanlık görevinde bulunan Ali Koç'u geride bırakarak koltuğu alan Saran, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. 2001-2003 yılları arasında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer alan Sadettin Saran, bu kez başkan olarak derbiyi takip edecek.

Sadettin Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbisine çıktı ve sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı. Galatasaray karşılaşması, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olarak 2. derbisi olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.