İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  DOLAR
    44,895
  EURO
    52,8913
  ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadettin Saran'ın şampiyonluğa inancı tam: Yaralandık ama hala şansımız var
Spor

Sadettin Saran'ın şampiyonluğa inancı tam: Yaralandık ama hala şansımız var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Gümrük ve Lojistikçiler Platformu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Saran, 'Şampiyon olacağımıza hala inanıyorum. Üzüldük, yaralandık ama şansımız var.' ifadelerini kullandı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Sadettin Saran'ın şampiyonluğa inancı tam: Yaralandık ama hala şansımız var
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformunun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi.

Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyonda başkan Saran'ın yanı sıra kulüp yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen hazır bulundu.

Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.

"CUMA GÜNÜ ÇOK ÜZÜLDÜK"

Organizasyonda konuşan Sadettin Saran, düzenlenen etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.