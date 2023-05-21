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Spor

Sadi Tekelioğlu: Nenad Bjelica için sabırlı olunmalı

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 11:16 - Güncelleme:
Sadi Tekelioğlu: Nenad Bjelica için sabırlı olunmalı
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Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un geçen yıl 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiğini ancak ardından yapılan yanlışların bugünleri getirdiğini belirtti.

"Trabzonspor'un mevcut kadrosu ne sonuç, ne çok para getirmez." ifadelerini kullanan Tekelioğlu, "Trabzonspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu sezondan çok, gelecek sezonlar düşünülmeli. Bu bağlamda Bjelica'nın Hırvatistan ve çevre ülkelerdeki futbol piyasasını iyi bilmesi, Trabzonspor'un geleceği açısından önemli bir şans olabilir." dedi.

- "HEM EKONOMİK HEM SPORTİF KATKILARI OLUR"

Tekelioğlu, Hırvat teknik adamın genç ve ekonomik oyuncuları Trabzonspor'a kazandırabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hırvatistan Milli Takımı'nı, o ülkenin futbolunu hepimiz biliyoruz. Slovenya, Makedonya, Bosna Herkes, Sırbistan gibi çevre ülkelerden ucuz, yetenekli genç oyuncular çıkıyor. Eğer iyi bir transfer dönemi geçirilebilirse, hem ekonomik hem sportif anlamda Trabzonspor için çok faydalı olacaktır. Bjelica, ülkesinin futbol piyasasına hakim bir teknik direktör. Bence transfer döneminde iyi sonuçlar alınabilir."

Bugün alınan sonuçlar üzerinden teknik direktörü eleştirmenin bir yarar sağlamayacağına dikkati çeken Tekelioğlu, "Bjelica'ya yönetim kurulu da destek olmalı. Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden birini Bjelica olarak görüyorum. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun hoca tercihi, kulübün geleceği açısından önemliydi." diye konuştu.

Tekelioğlu, bu sezonun Trabzonspor açısından bittiğine işaret ederek, "Hoca konusunda bu sezon üzerinden bir değerlendirme yapılmamalı. Hocanın arkasında durulmalı. Bizim için asıl sorun, gelecek kaybedilecekse olur." değerlendirmesinde bulundu.

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