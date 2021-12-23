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Spor

Sadık Çiftpınar: Bir emek bu kadar kolay çalınmaz

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:06
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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Sadık Çiftpınar, "Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!" dedi.

Tecrübeli savunmacı ayrıca, "Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra "Haklısın, penaltı diyor." Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz. Bakın başkanımız sahada ne halde. Allah kimsenin yanına bırakmaz. Kim hakkımızı yiyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın, haram zıkkım olsun!" sözlerini kullandı.

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