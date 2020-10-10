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Spor

Sadık Çiftpınar: Hazırım, fırsat bekliyorum

Hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 ile geçen Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar maç sonu açıklamalarda bulundu. Hazır olduğunu belirten Sadık, fırsat beklediğini söyledi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 20:50 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:50
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Pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Sadık, "Girdiğimiz gol pozisyonları değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ligde iyi bir gidişatımız var, araya galibiyetle girdik. Milli aradan dönecek arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonluğa gideceklerine inandıklarını söyleyen defans oyuncusu, "Rakibi kaleye ne kadar uzak tutarsak ne kadar iyi ama ben iki tarafta da elimden geleni yapıyorum. Çoğumuz birlikte oynamamış oyunculardık. Kime fırsat gelirse, elinden geleni yapacak ve Fenerbahçelileri özlediğimiz şampiyonluğa kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Oynamak istediğini söyleyen Sadık, "Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum ve kendimi hazır tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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