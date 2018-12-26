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Sadık Çiftpınar için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş’ın Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar'a teklif sunduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ın Galatasaray altyapısından yetişen ve 4 sezondur Evkur Yeni Malatyaspor forma giyen Sadık Çiftpınar'a talip olduğu öne sürüldü. İHA'da yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Yeni Malatyaspor’da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor.

Son 4 sezondur Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Başarılı oyuncuyla Trabzonspor’un da ilgilendiği iddialar arasında.

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