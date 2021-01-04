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Spor

Sadık Çiftpınar: Kaleye geç dese geçerim

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 21:54 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:54
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Kasımpaşa karşısında sol bek oynayan Sadık Çiftpınar, "Hocamız neresi derse biz elimizden geleni yaparız. Önemli olan Fenerbahçe. Hiç düşünmeden, kaledesin dese elimden geleni yaparım. Kazanmak çok önemliydi, kazandık. Önümüzdeki Alanya maçında da Fenerbahçe için mücadele etmeye, başarılı olmaya çalışacağız." dedi.

"YARDIM EDEBİLDİYSEM NE MUTLU BANA"

Kulüpte herkesin arkasında durduğunu dile getiren Sadık, "Benim iyi oynamamdan ziyade takım olarak tek hedef kazanmaktı. Net bir skor aldık. Benimi için nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için, Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Büyük Fenerbahçe taraftarı beni hep destekledi. Her zaman her yerde bana destek oldular. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç, Emre Ağabey, takım, hocamız Erol Bulut arkamda durdu. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

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