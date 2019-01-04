Sadık Çiftpınar kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kaç yaşında?

Sadık Çiftpınar kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe stoper Sadık Çiftpınar transferinde mutlu sona ulaştı. İlk yarıyı küme düşme hattında tamamlayan ve kadroyu güçlendirme çalışmaları yapan sarı lacivertli ekipte savunma hattına yeni bir takviye geliyor. Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, ayrıca Yiğithan Güveli'yi bonservisi ile Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderecek. Peki Sadık Çiftpınar kimdir? Sadık Çiftpınar hangi takımlarda oynadı?

SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

2013-14 sezonunu 3. Lig'de geçiren ve 34 maçın 30'unda forma giyen Sadık, bir sonraki sezon da ligin ilk yarısını Trabzon'da geçirdi ve akabinde devre arasında o dönem 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

2014-15 sezonunun ara transfer döneminde gittiği Yeni Malatyaspor'da o sezon 7 lig maçına çıkan oyuncu, takımıyla birlikte aynı dönem Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

2015'in Ocak ayında Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve 2019'un Ocak ayına kadar sarı-kırmızılı ekip için mücadele eden Sadık Çiftpınar, iki sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadıktan sonra takımıyla Süper Lig'e çıktı.

Başarılı futbolcu, 2013 yılında ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyordu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta görev aldı.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe, devre arasında ilk transferini resmen gerçekleştirmek üzere. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberinde, Sadık Çiftpınar karşılığında Yeni Malatyaspor'a 1,5 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin kiralık olarak gönderildiği belirtildi.

Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşmenn sonunda da oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

İLK YARIDA MALATYASPOR'UN EN İSTİKRARLI İSMİ

Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ: "ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da, haberlerin ortaya çıkmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Allah'ın şükürler olsun" mesajını yolladı.

Türkiye A Milli Takım forması hayali için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Sadık Çiftpınar, "Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidildi ben de 1.5-2 yılda Süper Lig seviyesinde yaklaşık 45 maç oynadım. Beklentim vardı. Hem kulüp olarak hem de bireysel olarak beklentimiz vardı. Benimle birlikte birkaç arkadaşımızın da milli takım beklentisi vardı. Şimdilik olmadı ama biz çalışmalarımıza devam ederek önümüze bakacağız" demişti.