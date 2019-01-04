Sadık Çiftpınar kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kaç yaşında?
Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Sadık Çiftpınar hangi takımlarda oynadı? Ligin ikinci yarısı için daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmayı güçlendirmek için Sadık Çiftpınar’ı gündemine alan sarı lacivertli ekip bu transferde mutlu sona ulaştı. Peki, Sadık Çiftpınar kimdir? Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, ayrıca Yiğithan Güveli'yi bonservisi ile Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderecek. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.
Sadık Çiftpınar kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe stoper Sadık Çiftpınar transferinde mutlu sona ulaştı. İlk yarıyı küme düşme hattında tamamlayan ve kadroyu güçlendirme çalışmaları yapan sarı lacivertli ekipte savunma hattına yeni bir takviye geliyor. Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, ayrıca Yiğithan Güveli'yi bonservisi ile Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderecek. Peki Sadık Çiftpınar kimdir? Sadık Çiftpınar hangi takımlarda oynadı?
SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.
2014-15 sezonunun ara transfer döneminde gittiği Yeni Malatyaspor'da o sezon 7 lig maçına çıkan oyuncu, takımıyla birlikte aynı dönem Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Başarılı futbolcu, 2013 yılında ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyordu.
Evkur Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta görev aldı.
TRANSFERDE SON DURUM
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.