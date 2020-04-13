Sadık Çiftpınar Türkiye'de en beğendiği futbolcuları açıkladı!

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:34

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinden, ne zaman döneceğine, bu sezonki hedeflerinden, en zorlandığı forvete kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İŞTE SADIK ÇİFTPINAR'IN YAYINCI KURULUŞ BEINSPORTS'A YAPTIĞI O AÇIKLAMALAR:



Fizyoterapistlerimiz ve hocalarımızın hazırladığı program doğrultusunda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüz bize gerekli ekipmanları temin etti. Takım antrenmanı gibi olmuyor ama hocalarımız en faydalı programları çıkardı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ön çapraz bağının en büyük ilaçlarından birisi denge olduğu için, denge ve kuvvet çalışmalarını yapmaya çalışıyorum. Eşim de bana yardımcı oluyor. Antrenmanım 2.5 saate yakın sürüyor. Koşu bandında yarım saatlik bir çalışmam oluyor.

Liglerin ertelenmesi, sürecin uzaması benim açımdan biraz daha iyi oldu. Bu sakatlığın protokolü, 6 aydan önce takıma dönülmemesi konusunda. Yeni bağın koordinasyonu yakalaması kolay olmuyor. 4.5 ay oldu, önümde 1.5 aylık daha bir süreç var. Belki bu sezon bitmeden bile takıma dahil olabilirim.

Ben, Fenerbahçe'ye geldiğimde herkes bana güzel bir karşılama örneği gösterdi. Fedakarlıklar, aile olmanın bir gerekliliği. Camiam için elimden geleni yaparım.

Sakatlık sürecinde performans olarak takıma katkı sağlayamasam da takıma bu şekilde hizmet etmek mutluluk verici oldu.

"SEZONU TÜRKİYE KUPASI'YLA KAPATMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon bizim dışımızda gelişen olaylar da oldu. Ne olursa olsun sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkıyorsak, tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Çok üzgünüz, şampiyonluğu hak ettiğimizi oynadığımız futbolla ortaya koymuştuk. Önümüzde bir kupa var. Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak gibi bir hedefimiz var.

Eğer günümdeysem, hiçbir oyuncudan çekinmem. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Vagner Love inanılmaz bir santrfordu, beni zorluyordu. Beşiktaş döneminde Cenk Tosun'u çok beğeniyordum. Y. Denizlispor'da oynayan Rodallega da çok güçlü bir santrfor. Vedat Muriqi'nin arkasına geçtiğiniz zaman topu göremiyorsunuz.

13-14 hafta iyi bir çalışma ve sabır örneği göstererek formayı aldığımda Serdar'la birlikte iyi bir görüntü vermiştik. Böyle devam ederiz diye düşünürken talihsiz bir sakatlık geçirdim. Stoperde oynayan arkadaşlarımızın hiçbiri kötü stoper değil ama Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılamak da kolay değil.

"KEŞKE SAĞLIK ÇALIŞANI OLSAM DA FAYDA GÖSTEREBİLSEM"

Dışarda birçok insan sıkıntı içinde yaşıyor. Ben evde otururken bunun sıkıntısını düşündüm ve ailemle beraber bir yardım yaptık. Takım olarak da para toplayıp devletin ilgili kurumlarına bağışta bulunduk. Keşke bir sağlık çalışanı olabilsem ve insanlara fayda sağlayabilisem. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah birilerinin mutlu olmasını sağlayabilmişizdir.

İnşallah bütün maçları kazanıp, Türkiye Kupası'yla sezonu kapatmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur. Gelecek sezon yine tek hedefimiz şampiyonluk olacak. İnsanlar vakit ayırıp bizi izliyorlar ve keyif almak istiyorlar. İnşallah herkes elinden gelenin en iyisini yapacak ve şampiyonluklar elde eden bir Fenerbahçe olacak.