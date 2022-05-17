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Spor

Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den transfer teklifi yağıyor

Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan tecrübeli stoper Sadık Çiftpınar'a Antalyaspor, Konyaspor, Karagümrük ve Başakşehir talip oldu.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 10:05 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini Nisan ayında fesheden tecrübeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar için Süper Lig kulüpleri transfer yarışına girdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Gelecek sezonda uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar'ın sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor.

29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.

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