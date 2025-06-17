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Spor

Sadık Emir Kabaca, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Basketbol Takımı, uzun forvet oyuncusu Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 21:24 - Güncelleme:
Sadık Emir Kabaca, Galatasaray'dan ayrıldı
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Galatasaray Basketbol Takımı, uzun forvet oyuncusu Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"2021-2022 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

Sadık Emir Kabaca, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev almıştı.

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