Sadio Diallo resmen Gençlerbirliği'nde
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Gineli milli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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