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Spor

Sadio Mane: Bayern'e veda etmek acı veriyor

Bayern Münih'ten ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Sadio Mane, açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
Sadio Mane: Bayern'e veda etmek acı veriyor
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Bayern Münih'ten ayrılan Sadio Mane, önemli açıklamalarda bulundu.

Al Nassr'a transfer olan Senegalli futbolcu, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bayern'e veda etmek bana acı veriyor. Farklı bir son olmasını isterdim. Bu sezon takıma yardımcı olabileceğimi biliyordum, bu sezon herkes için bunu istemiştim. Yine de kulübe ve taraftarlara gelecek için en iyisini diliyorum" sözlerini kullandı.

Sadio Mane, Al Nassr'a transferinin tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan ekibinden senelik 40 milyon euro kazanacak.

Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 38 maçta 12 gol attı.

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