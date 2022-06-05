Sadio Mane: Benim kalbim Marsilya'ya ait

Liverpool'da forma giyen Senegalli oyuncu Sadio Mane, Senegal Milli Takımı'nın Benin'i 3-1 mağlup ettiği ve kendisinin de hat-trick yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve ismi Bayern Münih, Barcelona gibi kulüplerle anılan Sadio Mane, kendisine sorulan transfer sorularına, "Bayern Münih de Barcelona da fena olmayan kulüpler ancak ikisinin de taraftarı değilim, benim kalbim Marsilya'ya ait." cevabını vererek transfer iddialarını net bir yanıt vermeden geçiştirmiş oldu.

Sadio Mane, geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile çıktığı 51 resmi maçta 23 gol 2 asistlik katkı sağladı.