İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2022 Salı / 21 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6003
  • EURO
    19,3146
  • ALTIN
    1064.08
  • BIST100
    4657
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadio Mane, Dünya Kupası'nda ilk maçta yok
Spor

Sadio Mane, Dünya Kupası'nda ilk maçta yok

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Senegal'de Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek.

15 Kasım 2022 Salı 23:16 - Güncelleme:
Sadio Mane, Dünya Kupası'nda ilk maçta yok
ABONE OL

Bayen Münihli Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın organizasyondaki ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin, 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynanacak maçta yer alamayacağı bildirildi.

Mane'nin kaç maçta forma giyemeyeceği henüz bilinmezken, Senegal Milli Takımı ya da Bayern Münih'ten de herhangi bir açıklama gelmedi.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.

Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.